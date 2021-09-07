Второй пострадавший подросток находится в коме в районной больнице, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Двое детей оказались в реанимации после ДТП в ЗКО 30 августа на дороге Чапаево - Жалпактал 31-летний водитель, управляя Toyota Ipsum, не справился с рулевым управлением и автомобиль опрокинулся в кювет. В результате ДТП в центральную районную больницу с серьезными травмами были доставлены пассажиры 2005 и 2007 годов рождения. Сегодня, 7 сентября, в управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что оба пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
- 14-летний подросток по-прежнему находится в центральной больнице Акжайыкского района. Его состояние оценивается как тяжелое, он в коме. 16-летний подросток находится в Областной детской многопрофильной больнице. Состояние тяжелое. У него перелом ребер и грудных позвонков. Его планируют госпитализировать в Нур-Султан, - отметили в ведомстве.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.