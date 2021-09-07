Последний раз такая засушливая погода наблюдалась в 2014 и 2016 годах, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Как сообщили в РГП «Казгидромет», в августе на большей части страны наблюдалась аномально жаркая и сухая погода. Среднемесячная температура воздуха была на 1-6 градусов выше климатической нормы, особенно в западных и южных регионах Казахстана. Август 2021 года по температурному режиму повторил сценарий 2008, 2010, 2012, 2014 и 2016 годов. По распределению осадков последний раз такая засушливая погода наблюдалась в 2014 и 2016 годах.

В самые жаркие дни в западных и южных регионах температура воздуха достигала отметки +38..+46 градусов. На метеостанции Аккудук в Мангистауской области восьмого августа была зафиксирована самая высокая температура воздуха - +45,7 градуса.

Не обошлось в августе и без похолодания: в середине и в конце месяца северный антициклон стал причиной понижения температуры воздуха на севере, в центре и на востоке страны, когда в ночные часы температура воздуха опустилась до отметки +3..+7 градусов, днём до +15+20 градусов. На юго-востоке волна холода отмечалась в середине августа, температура воздуха ночью понизилась до +3..+10 градусов, днём до +20..+25 градусов, в горных районах Алматинской и Жамбылской областей до +13..+18 градусов.

