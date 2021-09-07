Все это время пользователи популярного мессенджера сетовали на одно – почему невозможен перейти с одного смартфона на другой без потери переписки WhatsApp. Теперь это станет возможным, но пока с условиями. На данный момент новая фукнция возможна только владельцам Samsung Galaxy, сообщается в официальных данных. Им удастся совершить перенос чатов с iPhone на новый гаджет или устройство, которое было сброшено до заводских настроек. Вот что для этого необходимо сделать:
  • Установить приложение Samsung SmartSwitch версии 3.7.22.1 или выше;
  • Обновить WhatsApp iOS до версии 2.21.160.17 или выше на старом гаджете;
  • Установить WhatsApp Android версии 2.21.16.20 или выше на новом гаджете;
  • Воспользоваться кабелем USB-C — Lightning для связи смартфонов;
  • Не менять номер телефона.
Отмечается, что данная опция — одна из ожидаемых и популярных. В ближайшем будущем она расширит свои возможности. И не будет ограничена только переходом с iPhone на смартфоны Samsung, но и заработает на другие Android-устройствах, по итогу будет доступен перенос чатов и на iPhone. Напомним, это не все изменения в работе популярного мессенджера. с 1 ноября  WhatsApp перестанет работать на миллионах устройств (список).