Пользователям рекомендуют перейти на поддерживаемое устройство, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Как сообщается на сайте мессенджера, первого ноября приложение прекратит работу на устройствах на базе устаревших версий Android и iOS.

- WhatsApp прекращает поддержку телефонов с операционной системой Android 4.0.4 или старше с 1 ноября 2021 года. Мы рекомендуем перейти на поддерживаемое устройство или сохранить историю чатов до этой даты, - говорится в сообщении.

Напомним, с первого января WhatsApp перестал работать на ряде устройств, пользователи которых не обновили операционную систему до iOS 9 или Android 4.0.3.

