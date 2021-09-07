Пользователям рекомендуют перейти на поддерживаемое устройство, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Как сообщается на сайте мессенджера, первого ноября приложение прекратит работу на устройствах на базе устаревших версий Android и iOS.

- WhatsApp прекращает поддержку телефонов с операционной системой Android 4.0.4 или старше с 1 ноября 2021 года. Мы рекомендуем перейти на поддерживаемое устройство или сохранить историю чатов до этой даты, - говорится в сообщении.

Напомним, с первого января WhatsApp перестал работать на ряде устройств, пользователи которых не обновили операционную систему до iOS 9 или Android 4.0.3.

