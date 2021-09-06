Об этом сообщил адвокат Жан-Поля. Причины смерти пока что не оглашаются, известно только что актер умер 6-го сентября во Франции в своем доме. Любимец многих зрителей не только Франции но и других стран Жан-Поль Бельмондо родился 9-го апреля 1933-го года. На путь театрального и киноискусства Жан-Поль встал после окончания Высшей национальной консерватории драматического искусства, пожертвовав ради этого спортом (он увлекался боксом). За свою жизнь Бельмондо успел сыграть более чем 30 ролей в театре и более 80-и ролей в кино. В 2011-м году актер был удостоен Почетной Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля.