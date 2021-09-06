Сегодня я расскажу любимый рецепт. Сейчас самый сезон такого недорогого овоща, как кабачок А я очень люблю кабачки в любых блюдах, но в этом особенно. Вот как я готовлю кабачки «по-итальянски». Простая кабачковая фриттата

«Фриттата из кабачка»

Потребуется:
  • кабачок 2-3 шт.,
  • яиц 4-5 шт,
  • сыр 130-150 гр.,
  • сметана 4-5 ст. л.,
  • соли 1 ч.л.
  • перец 0,5 ч.л.,
  • сушёный чеснок 1 ч.л

Начнем, всё делается легко:

Овощ промываем и нарезаем тонкими пластинками вдоль.Сыр трём на тёрке. В отдельной миске смешиваем яйца, сметану, специи. Перемешиваем до однородности и заливка готова. После форму для выпечки смазываем маслом и раскладываем слой кабачков, поливаем частью яичной массы и чуть посыпаем натёртым сыром. Продолжаем чередовать слоями: кабачок, заливка, сыр. Последним слоем должен быть сыр. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 30-35 минут. Угощение получается очень необычное и совсем не сложное в приготовление! Стоит попробовать!