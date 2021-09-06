«Фриттата из кабачка»

кабачок 2-3 шт.,

яиц 4-5 шт,

сыр 130-150 гр.,

сметана 4-5 ст. л.,

соли 1 ч.л.

перец 0,5 ч.л.,

сушёный чеснок 1 ч.л

Начнем, всё делается легко:

Потребуется:Овощ промываем и нарезаем тонкими пластинками вдоль.Сыр трём на тёрке. В отдельной миске смешиваем яйца, сметану, специи. Перемешиваем до однородности и заливка готова.После форму для выпечки смазываем маслом и раскладываем слой кабачков, поливаем частью яичной массы и чуть посыпаем натёртым сыром. Продолжаем чередовать слоями: кабачок, заливка, сыр. Последним слоем должен быть сыр. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 30-35 минут.