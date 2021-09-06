Мы вам расскажем, что понадобится для приготовления лечебных напитков.

Если у вас повысилась температура, появилась ломота и слабость в теле, озноб, головокружение, невыносимая боль в горле и ощущение комка в нем, белый налет на миндалинах, гнойные мешки, осиплость, воспаление регионарных узлов, можете делать выводы: у вас ангина. Но не стоит впадать в панику и закупать супер дорогие средства в ближайшей аптеке. Все эти неприятные симптомы можно победить за один день, если регулярно полоскать горло настоем и пить отвар из специй.Итак, в первом случае нам понадобится гвоздика, во втором случае тмин и коньяк.Из расчета на половину литра воды возьмите 32 гвоздики (специя). Вскипятите хорошо воду со специей, укутайте отвар в полотенце и дайте ему настояться 12 часов. Этим настоем необходимо обильно полоскать горло 4 раза в день. Обычно уже после четвертого полоскания отхаркивается комок слизи и гноя. Теперь на стакан воды необходимо отмерить половину стакана зернышек тмина. Прокипятите смесь в течение 15 минут, процедите, затем в отвар долейте еще четверть стакана воды и еще раз доведите до кипения. После чего в отвар добавьте одну столовую ложку коньяка. Эффективное лекарство от ангины готово. Его стоит принимать каждые полчаса по одной столовой ложке, до полного выздоровления.Вся предоставленная информация носит ознакомительный характер и не может быть использована без обязательной консультации с врачом!