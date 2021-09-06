Аляска, поселение Уиттиер, это уникальный город планеты. В нем всего один жилой дом и все его жители живут в этом строение – это казарма в 14 этажей.Теперь представьте: в этом строение не только квартиры местного населения, но и почта, отдел полиции, больница, магазин, прачечная и даже бассейн.Основан город в 50-х годах прошлого века, предназначался он для военных, которые прибывали в порт. Но необходимость в этом быстро прошла, поскольку СССР "потерпело поражение" в Холодной войне, а вновь образованное государство не несло опасности для Америки.Поэтому военные уехали с этой территории, а вот 30 человек «гражданских» приняли решение остаться. За прошедшее время численность города возросла в 10 раз. Все они живут в одном доме, и уезжать по собственной воле не намерены. Летом в этих местах численность населения увеличивается в три раза, ведь многие приезжают отдыхать в эти места - подальше от города и суеты... Горные вершины, водоёмы, лес - красота...Жилой комплекс, в котором разместились все жители города Уиттиер, носит название Begich Towers, что переводится «башня Бегич». В доме, есть все необходимое для полноценной жизни. Для городка с такой численностью населения, инфраструктура достаточно развита: магазины, кафе, бассейн, церковь, даже есть гостиница. Живут полноценные семьи, рождаются дети, поэтому есть и больница.Имеется и школа, в нее можно пройти по подземному туннелю, который соединен с основанием дома. Это было спроектировано заранее архитекторами, для обеспечения безопасности, чтобы дети не выходили на улицу без крайней необходимости. Ведь это же была военная база!Приехать сюда можно по железнодорожным путям, которые проходят через туннель. Его длина четыре километра и проложен он в горах. По нему же проходит и автомобильный путь, и вы легко попадете в дом - город. Кстати, ночью дорогу закрывают, поэтому ехать нужно в определенное время, до того как поедет поезд.