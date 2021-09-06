С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, юго-западе, северо-западе и севере страны пройдут дожди с грозами.

На остальной территории Казахстана под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. На севере и юго-западе республики ожидается усиление ветра, на северо-западе – туман.

В Уральске синоптики прогнозируют облачную погоду. В дневное время температура воздуха составит +16..+18, ночью похолодает до +3..+5. Ветер северо-западный до 30 километров в час.

В Атырау - переменная облачность. Днём ожидается +16..+18 градусов, ночью - +3..+5 градусов. Ветер северо-западный до 30 километров в час.

В Актобе ожидается облачная погода. Днём воздух прогреется до +18..+20 градусов. Ночью похолодает до +2..+5 градусов. Ветер северный до 25 километров в час.

В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +23..+25 градусов, ночью опустятся до +11..+13 градусов. Ветер северо-восточный до 30 километров в час.

