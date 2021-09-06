Казахстан в сентябре увеличит число авиарейсов в Турцию, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Авиакомпании Air Astana (с 17 сентября) и Turkish Airlines (с 25 сентября) планируют увеличить частоту полётов из Алматы в Стамбул с двух до трёх рейсов в неделю.

22 сентября SCAT начнёт полёты из Актобе в Стамбул - дважды в неделю.

- Дальнейшее увеличение рейсов в Турцию будет зависеть от эпидемиологической ситуации, решений Межведомственной комиссии и решений соответствующих государственных органов Турции. Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно–эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпаний, - сообщили в комитете гражданской авиации.

Согласно данным с сайтов по поиску билетов, на сегодня из Актобе в Стамбул прямых рейсов нет. Добраться можно только с пересадками, а стоимость билета в одну сторону составляет более 120 тысяч тенге.

