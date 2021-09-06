Как оказалось, мужчины были ранее знакомы, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Скриншот с видео

Видео с потасовкой в микрорайоне Тастак появилось в сети (видео можно посмотреть по , в ролике присутствует ненормативная лексика). На кадрах видно, как двое мужчин борются на дороге. В руках одного из них предмет, похожий на пистолет.

В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что по факту начато досудебное расследование.

- Конфликт произошёл между знакомыми ранее мужчинами. Один из них в качестве решающего аргумента применил газовый пистолет. Благо, никто не пострадал. Подозреваемый 1989 года рождения задержан. Орудие преступления, по словам фигуранта, он выбросил, этот факт доподлинно проверяется, - сообщил начальник управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.

