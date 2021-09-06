Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным пресс-службы управления здравоохранения Атырауской области, за 4 и 5 сентября, первым компонентом вакцин против коронавирусной инфекции привились 1 891 человек. С первого февраля по пятое сентября первый компонент получили 201 618 местных жителей. Обоими компонентами иммунизированы 149 238 человек. Сейчас в регионе действуют 59 прививочных пунктов. В управлении здравоохранения отметили, что на сегодня в инфекционных стационарах лечение получают 1 052 человека. Загруженность коечного фонда составляет 34%. В отделениях реанимации лежат 76 пациентов, 12 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 61%. Получить информацию о наличии вакцин в прививочных пунктах можно по номеру Сall-центра 98-02-92. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.