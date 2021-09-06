Отделы обслуживания населения №1 и №2 с шестого сентября работают по другому графику, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Теперь они открыты с понедельника по пятницу с 9 до 19 часов. Суббота и воскресенье – выходные дни.

Специализированный отдел по обслуживанию населения работает с понедельника по пятницу с 9 до 19 часов. При этом, согласно регламента, приём документов ведётся до 17:20, а выдача готовых документов до 19 часов. Суббота и воскресенье – выходные дни.

Районные отделы обслуживания населения работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 с приостановлением в субботние и воскресные дни.

- Приём граждан осуществляется по Ashyq. При этом возможность забронировать посещение электронным способом остаётся в прежнем режиме. В этом случае у клиента будет преимущество, так он сможет попасть к оператору в выбранное им время. Осуществить бронирование очереди можно через Egov.kz, telegram-боты - EgovKZBot 2.0 и EgovMobile и контакт-центр - 1414, - предупредили в пресс-службе филиала «Правительства для граждан» по ЗКО.

