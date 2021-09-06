Отечественная вакцина против коронавируса сохраняет защитный иммунитет в течение года, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Фото с сайта премьер-министра

Генеральный директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Кунсулу Закарья в ходе брифинга в СЦК сообщила, что вопрос ревакцинации активно изучается не только в Казахстане, но и во всём мире, и уже имеются публикации по этому поводу.

- Гарантировано наша вакцина держит иммунитет один год. Однако при запросе министерства здравоохранения - когда же необходимо начать процесс ревакцинации, здесь мы на консилиуме наших учёных НИИ проблем биологической безопасности рекомендуем начать ревакцинацию не ранее чем через шесть месяцев после принятия последней дозы вакцины, - сказала Закарья.

Рекомендации относительно препарата для ревакцинации нет. Проходить полную иммунизацию следует двумя компонентами одной вакцины. А вот ревакцинироваться можно уже любым другим препаратом, имеющимся на рынке.

Кунсулу Закарья также сообщила, что в QazVac заменят штаммовый состав. Доклинические исследования два месяца назад прошли на животных и они показали высокий результат.

- Министерство здравоохранения, понимая эту сложную ситуацию, идёт на беспрецедентный шаг - не советуясь с ВОЗ, по опыту с гриппозными вакцинами, в ближайшие дни нам выдаст официальное разрешение на замену штаммового состава «дельта». «Ухань» мы будем менять на дельта-штамм, который показал хороший результат, - пояснила генеральный директор НИИ проблем биологической безопасности.

Ранее министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой сообщил, что ревакцинация в стране планируется, ориентировочно через девять месяцев после получения второй дозы.

