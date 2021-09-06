- В розыгрыше примут участие лица, получившие первый либо второй компонент вакцины против коронавирусной инфекции в период с первого по 31 августа. На сегодня в базе данных управления здравоохранения Атырауской области число участников составляет 87 252 человека, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения региона.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, шестого сентября, в 18.00 часов в прямом эфире телеканала Caspian news пройдёт розыгрыш денежных призов от Гражданского Альянса Атырауской области.Напомним, что общий призовой фонд составляет 40 миллионов тенге. Каждую декаду месяца проходит розыгрыш 10 сертификатов на сумму 200 тысяч тенге. В октябре состоится розыгрыш 10 миллионов тенге среди вакцинированных в период с первого февраля по 30 сентября 2021 года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.