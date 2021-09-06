- В розыгрыше примут участие лица, получившие первый либо второй компонент вакцины против коронавирусной инфекции в период с первого по 31 августа. На сегодня в базе данных управления здравоохранения Атырауской области число участников составляет 87 252 человека, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения региона.Напомним, что общий призовой фонд составляет 40 миллионов тенге. Каждую декаду месяца проходит розыгрыш 10 сертификатов на сумму 200 тысяч тенге. В октябре состоится розыгрыш 10 миллионов тенге среди вакцинированных в период с первого февраля по 30 сентября 2021 года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
