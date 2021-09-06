В розыгрыше от Гражданского Альянса Атырауской области примут участие лица, вакцинированные с первого по 31 августа, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". В самом крупном ЦОНе Атырау открыли пункт вакцинации от COVID-19 Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, шестого сентября, в 18.00 часов в прямом эфире телеканала Caspian news пройдёт розыгрыш денежных призов от Гражданского Альянса Атырауской области.
- В розыгрыше примут участие лица, получившие первый либо второй компонент вакцины против коронавирусной инфекции в период с первого по 31 августа. На сегодня в базе данных управления здравоохранения Атырауской области число участников составляет 87 252 человека, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения региона.
Напомним, что общий призовой фонд составляет 40 миллионов тенге. Каждую декаду месяца проходит розыгрыш 10 сертификатов на сумму 200 тысяч тенге. В октябре состоится розыгрыш 10 миллионов тенге среди вакцинированных в период с первого февраля по 30 сентября 2021 года.