- Вода будет отключена с 15:00 до 18:00 и с 24:00 до 6:00 в жилых домах многоэтажного сектора по адресу улица Монкеулы, жилые дома частного сектора микрорайонов: ЗКАТУ имени Жангир хана, Медицинский колледж, «Арман», «Аул ученых», «Жаксы ауыл», «Коктем», «Кен дала», «Сарытау», «Птицефабрика», «АвтоЦОН», - отметили в коммунальном предприятии.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в ТОО «Батыс су арнасы», в связи с выходом из строя насосного агрегата на КНС-29, возникла угроза подтопления сточными водами общегородской территории и жилых массивов поселка Зачаганск. Теперь подача воды от ПНС-39 будет переведена на повременный график.Сроки устранения аварийной ситуации пообещали сообщить дополнительно.