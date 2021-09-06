Сбитую девушку госпитализировали в городскую клиническую больницу №4, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Скриншот с видео

Момент наезда запечатлел видеорегистратор позади едущего автомобиля.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

На кадрах видно, как автомобиль на скорости заезжает на бордюр и сбивает пешехода.

В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что наезд произошёл в 12:50 шестого сентября на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Жибек Жолы. Как оказалось, водитель Subaru 1988 года рождения находился в состоянии наркотического опьянения. Пострадавшая 1991 года рождения госпитализирована городскую клиническую больницу №4. ДТП расследуют сотрудники управления полиции Алмалинского района.

Заместитель главного врача ГКБ №4 Алибек Смагулов сообщил, что пациентку осмотрели в приёмном отделении мультицисдиплинарной командой врачей.

- Оказана первая медицинская помощь, после чего рекомендовано амбулаторное лечение с наблюдением в поликлинике по месту прикрепления, - сказал Смагулов.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.