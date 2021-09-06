Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Казахстана от второго сентября, теперь в колониях разрешили свидания, но при особых условиях. Как рассказал начальник департамента уголовно-исправительной системы (ДУИС) по Атырауской области Манарбек Габдуллин, с шестого сентября разрешается предоставление длительных и краткосрочных свиданий лицам, содержащимся в учреждениях УИС с родственниками. Последние, прибывающие на длительные свидания, должны предоставить справку прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом. С момента её получения должно пройти не более пяти суток. Исключение составляют прошедшие полную вакцинацию граждане при предоставлении документального подтверждения. Стоит отметить, в Атырау имеются два учреждения пенитенциарной системы. Это учреждение УГ-157/9 (мужская колония) и учреждение УГ-157/11 (женская колония). Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.