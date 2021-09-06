Очередное сообщение о взрывном устройстве в школе поступило шестого сентября в канцелярию департамента полиции Актюбинской области, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Третий раз «минируют» школы в Актобе Иллюстративное фото из архива "МГ" В этот раз «заминированной» оказалась школа-гимназия КазГЮУ на улице Тургенева. Как сообщили в департаменте полиции Актюбинской области, на место незамедлительно выехали все экстренные службы и группа саперов, здание проверили, взрывных устройств не обнаружили. Полицейские ищут автора анонимного сообщения. Начато досудебное расследование по статье 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», за что полагается наказание до пяти лет лишения свободы. Напомним, это уже третий случай «минирования» школы в Актобе с первого сентября. До этого сообщения от лжетеррориста поступали также на электронную почту, только не полиции, а школы №2. Первого сентября линейки и классные часы сорвали в школах № 1, 2, 22, 21, 51, 56, на следующий день в этих же школах из-за анонимного сообщения о взрывном устройстве сорвали уроки. Детей и учителей срочно эвакуировали, на месте работали саперы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фарида ЗАРИП