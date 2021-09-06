Порыв произошёл на трубопроводе, эксплуатируемом 33 года, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Как сообщили в «Алматинских тепловых сетях», порыв произошёл около шести часов утра шестого сентября на пересечении проспекта Достык и улицы Жибек жолы в ходе гидроиспытаний.

- Вода, вышедшая на поверхность, не представляла угрозы для жизни и здоровья людей. Её температура не превышала +65 градусов. Благодаря оперативности задействованных в испытаниях инженерно-технических работников, удалось вовремя взять ситуацию под контроль. Жертв и пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе коммунального предприятия.

Последствия порыва уже ликвидировали. Сейчас коммунальщики восстанавливают работу участка теплотрассы. Причиной порыва стала изношенность трубопровода, который эксплуатируется с 1988 года.

Гидравлические испытания будут проходить до 17 сентября. При возникновении подобных ситуаций, алматинцев просят не предпринимать никаких самостоятельных действий, а позвонить по телефону: 378-06-48 (добавочный 1014), 378-06-62 (добавочный 1013) или 109.

