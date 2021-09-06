Мальчики четырёх и шести лет выпали из окна 19 августа, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Пострадавшему в ДТП мальчику провели уникальную операцию на голову в Атырауской области Иллюстративное фото из архива "МГ" В день, когда случилось происшествие, в ДЧС ЗКО сообщили, что дети остались без присмотра взрослых и выпали из окна пятого этажа. Мальчиков с различными травмами госпитализировали в больницу, оба ребёнка получили ушиб головного мозга. Их состояние оценивалось как стабильно тяжёлое. У старшего была политравма, разрыв левого лёгкого, открытый перелом левого локтевого сустава. У младшего - политравма, разрыв правой почки, открытый перелом правого локтевого сустава. Сегодня, 6 сентября, в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО отметили, что состояние маленьких пациентов улучшилось.
- Оба они переведены в отделение хирургии Областной детской многопрофильной больницы. Получают необходимое лечение. У них переломы конечностей, наложен гипс. Состояние оценивается как средней степени тяжести. Они кушают,  находятся в сознании. Динамика положительная. Когда их выпишут, ещё неизвестно, - отметили в пресс-службе ведомства.
