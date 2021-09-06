- В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 296 УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта". Иная информация не подлежит разглашению со статьей 201 УПК РК, - сообщил начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев.

- синтетический достаточно опасный психостимулятор класса катинонов. Привыкание к наркотику происходит очень быстро – требуется всего 1-3 дозы.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Сотрудники управления по противодействию наркопреступности Атырауской области в микрорайоне Жумыскер задержали 22-летнюю иностранку с наркотическим веществом. Выяснилось, что вещество является психотропным "Альфа-PVP". По её словам, она приобрела наркотики через Telegram.Α-Пирролидинопентиофенон сокращённо α-PVP