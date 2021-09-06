У 22-летней гражданки Узбекистана обнаружили психотропное вещество "Альфа-PVP”, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Гражданку Узбекистана задержали по подозрению в продаже психотропных веществ в Атырауской области Иллюстративное фото из архива "МГ" Сотрудники управления по противодействию наркопреступности Атырауской области в микрорайоне Жумыскер задержали 22-летнюю иностранку с наркотическим веществом. Выяснилось, что вещество является психотропным "Альфа-PVP”. По её словам, она приобрела наркотики через Telegram.
- В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 296 УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта". Иная информация не подлежит разглашению со статьей 201 УПК РК, - сообщил начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев.
Α-Пирролидинопентиофенон сокращённо α-PVP - синтетический достаточно опасный психостимулятор класса катинонов. Привыкание к наркотику происходит очень быстро – требуется всего 1-3 дозы.