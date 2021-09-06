Дебошира доставили в полицию, но от подачи заявления его супруга отказалась, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Политолог Марат Шибутов написал об инциденте в своём Загрузка твита... .

- Сосед из другого подъезда взял в заложники своих детей. Полиция ведет с ним переговоры. Осень наступила, обострения пошли, - написал Шибутов.

Паблики быстро распространили скриншоты его поста.

В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что в 102 поступил звонок от жительницы одного из домов в Алмалинском районе. Она сообщила, что её супруг 1984 года рождения в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил семейный скандал и она с младшим ребёнком была вынуждена уйти из дома.

- Дебошир задержан и доставлен в полицию, где его действиям будет дана правовая оценка и приняты меры. Женщина от подачи официального заявления в отношении своего супруга отказалась. В то же время отмечу, что данная семья состоит на учёте как неблагополучная. Информация о заложниках не подтверждается, - сообщил начальник управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.

