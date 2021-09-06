Работник поликлиники изготовил фиктивные электронные паспорта вакцинации более 15 жителям региона, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Агентство по финансовому мониторингу сообщило, что по фактам подделки паспортов вакцинации завели 26 досудебных расследований в 13 регионах страны в отношении 86 человек.

- Территориальным департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области выявлен очередной факт подделки паспортов вакцинации сотрудником одной из поликлиник Уральска. Медработник по предварительному сговору с группой лиц вносил заведомо ложные сведения в журнал отметок о получении вакцинации в электронном модуле «Вакцинация» МЗ РК за денежное вознаграждение, - сообщили в ведомстве.

По меньшей мере 15 жителям региона подозреваемый выдал фиктивные паспорта вакцинации. Основными его «клиентами» были работники дошкольных организаций и сферы торговли.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

