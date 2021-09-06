Работник поликлиники изготовил фиктивные электронные паспорта вакцинации более 15 жителям региона, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Учителя уральской школы подозревают в подделке паспорта вакцинации от COVID-19 Иллюстративное фото из архива "МГ"

Агентство по финансовому мониторингу сообщило, что по фактам подделки паспортов вакцинации завели 26 досудебных расследований в 13 регионах страны в отношении 86 человек.

- Территориальным департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области выявлен очередной факт подделки паспортов вакцинации сотрудником одной из поликлиник Уральска. Медработник по предварительному сговору с группой лиц вносил заведомо ложные сведения в журнал отметок о получении вакцинации в электронном модуле «Вакцинация» МЗ РК за денежное вознаграждение, - сообщили в ведомстве.

По меньшей мере 15 жителям региона подозреваемый выдал фиктивные паспорта вакцинации. Основными его «клиентами» были работники дошкольных организаций и сферы торговли.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

