Откормочный комплекс в селе Янайкино получил вторую жизнь благодаря новым инвесторам, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Нынешние владельцы вложили около четырёх миллиардов тенге собственных средств в простаивающее производство. Также ТОО «АкОрда Capital» получило порядка двух миллиардов тенге финансовой поддержки по программе «Агроэкспорт» через АО «Аграрная кредитная корпорация».
На эти деньги удалось реанимировать простаивающий шесть лет проект, на было потрачено 2,5 миллиарда тенге в ценах 2007 года.
- Мы начали работу в феврале 2021 года. Сейчас у нас 2 700 голов скота. На откормплощадке содержится 900 голов и еще 1 800 голов на пастбищах. Мы принимаем бычков массой от 200 до 400 килограммов по цене 800 тенге за килограмм живого веса от крестьянских хозяйств. Скот массой свыше 400 килограммов идёт на убой. У нас имеется около 20 тысяч гектаров сенокосных и пастбищных угодий в Акжаикском и 4,5 тысячи гектаров в районе Байтерек, - проинформировал управляющий откормкомплексом Вячеслав Гуссамов.
В АО «Аграрная кредитная корпорация» отметили большой мультипликативный эффект проекта. Компания планирует запустить мясокомбинат для блочной обвалки и заморозки мяса.
- В штате комплекса постоянно работают 70 человек. Поголовье скота планируется довести до 7 000 голов. Инвестиции в агропромышленный комплекс позволяют повысить уровень доходов населения и расширить рынки сбыта для местной продукции, - отметил директор службы маркетинга АО «Аграрная кредитная корпорация» Руслан Ескендир.
Напомним, что в Янайкино ранее размещался откормочный комплекс «Crown Батыс». Здесь планировали единовременно откармливать до 10 тысяч голов крупно-рогатого скота и выпускать до пяти тысяч тонн мяса в год. В ноябре 2013 года экс-руководитель предприятия Евгений Алиев был приговорен городским судом к трем годам лишения свободы с конфискацией имущества за мошенничество в особо крупном размере. Выяснилось, что животноводы осуществляли махинации с целью получения государственных субсидий.
Позже аким ЗКО сообщил, что откормкомплекс восстановят.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Руслан АЛИМОВФото автора
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!