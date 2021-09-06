Заявление Жанболата Тлеулеса находится на рассмотрении в министерстве финансов, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД" . Руководитель департамента госдоходов ЗКО подал заявление на увольнение, после приговора подчиненного Жанболат Тлеулес. Фото с сайта департамента госдоходов по ЗКО.  Такое решение руководитель департамента ДГД по ЗКО Жанболат Тлеулес принял после вступления в силу обвинительного приговора суда в отношении его подчиненного - главного налоговика Уральска. Пресс-секретарь министерства финансов РК  Алибек Абдилов отметил, что Жанболат Тлеулес подал заявление на увольнение по собственному желанию. Данное заявление сейчас рассматривается в соответствии с установленными процедурами. Постановление суда в его отношении не выносилось. В будущем он сможет работать на государственной службе. 42-летний Жанболат Тлеулес занял должность руководителя департамента госдоходов по ЗКО в мае 2019 года. Напомним, 11 августа в Уральском городском суде вынесли приговор экс-руководителю управления государственных доходов г.Уральск Нурлану Алхиеву. Он подозревался в получении взятки. Приговором суда он был признан виновным и приговорен к штрафу в размере 23,6 миллионов тенге. Кроме этого суд пожизненно лишил его права заниматься должность на государственной службе. Однако суд не стал лишать свободы Нурлана Алхиева и посчитал нужным освободить его в зале суда. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.