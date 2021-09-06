Ещё трое пострадали, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Пожар в общежитии на месторождении «Боранколь» Мангистауской области произошёл около пяти часов утра шестого сентября. В двухэтажном общежитии проживали работники ТОО МНК «КазМунайТениз» на месторождении «Боранколь» в Мангистауской области.

Пожар ликвидирован, его тушили два расчёта «КазМунайТениз». Причины возгорания выясняются.

- По предварительным данным, в результате инцидента погибли два человека и трое пострадали (ушибы, порезы). На место происшествия выехало руководство филиала ТОО «КазМунайТениз», - сообщили в пресс-службе компании.

В АО НК «КазМунайГаз» развернули оперативный штаб под руководством председателя правления компании Алика Айдарбаева, в его состав вошли сотрудники соответствующих структурных подразделений.

