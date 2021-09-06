Городской отдел образования прокомментировал инцидент в СОШ №3, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Школьники обратились в травмпункт после уроков с включенной кварцевой лампой в Уральске СОШ №3. Фото из архива "МГ" По информации отдела образования Уральска, четвёртого сентября родители шести учащихся 7 «В» класса средней школы №3 пожаловались на то, что у их детей болят глаза и они не могут смотреть на свет.
- В ходе рассмотрения данной жалобы выяснилось, что третьего сентября во время большой перемены с 15:35 по 15:50 (между вторым и третьим уроком) дети находились в кабинете №218 без учителя. По прогнозам, дети, возможно, включили лампу самостоятельно во время большой перемены. В результате пострадали дети, которые в это время находились в классе. Шесть детей обратились в травматологическое отделение с жалобами на то, что не могут смотреть на свет. Со слов родителей, они получили травму лёгкой степени. Дети получили лечение. Администрация школы находится на связи с родителями, - ответили в горОО.
Между тем, изначально была информация, что инцидент произошел четвёртого сентября в СОШ №3 Уральск. Выяснилось, учащиеся 6 класса занимались в кабинете с включенной кварцевой лампой. Позже дети стали жаловались на жжение и покраснение глаз. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО рассказали, что в приёмное отделение областной больницы обратились восемь детей. Два вызова было на дом (неотложка поликлиник). Все дети на амбулаторном наблюдении, серьёзных повреждений нет.