- В ходе рассмотрения данной жалобы выяснилось, что третьего сентября во время большой перемены с 15:35 по 15:50 (между вторым и третьим уроком) дети находились в кабинете №218 без учителя. По прогнозам, дети, возможно, включили лампу самостоятельно во время большой перемены. В результате пострадали дети, которые в это время находились в классе. Шесть детей обратились в травматологическое отделение с жалобами на то, что не могут смотреть на свет. Со слов родителей, они получили травму лёгкой степени. Дети получили лечение. Администрация школы находится на связи с родителями, - ответили в горОО.Между тем, изначально была информация, что инцидент произошел четвёртого сентября в СОШ №3 Уральск. Выяснилось, учащиеся 6 класса занимались в кабинете с включенной кварцевой лампой. Позже дети стали жаловались на жжение и покраснение глаз. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО рассказали, что в приёмное отделение областной больницы обратились восемь детей. Два вызова было на дом (неотложка поликлиник). Все дети на амбулаторном наблюдении, серьёзных повреждений нет. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Вам может быть интересно
Вокзалдарда мүгедектігі бар адамдарды сүйемелдеу қызметі іске қосылады
Теміржол вокзалдарында мүгедектігі бар адамдарды мамандар сүйелдеп, көліктен вагонға дейін, вокзалдың ішінде жүріп-тұруына көмектеспек.
Что произошло с ценами на квартиры в январе 2026 года
В январе 2026 года цены на вторичном рынке жилья Казахстана выросли в большинстве городов.
Более четырёх тысяч казахстанцев ждут очереди на трансплантацию органов
В прошлом году 342 человека не дождались своей очереди.
БҚО-да 157 адам қоғамдық орында ішімдік ішкен
Ащы суды көшеде ұрттағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Биометрическую аутентификацию при получении банковских услуг хотят усложнить в Казахстане
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.