С сегодняшнего дня вступает в силу постановление главного санитарного врача Казахстана о невакцинированных сотрудниках ряда предприятий, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото с сайта Pixabay

Согласно документу, ограничивается допуск на работу в очном режиме работников, не прошедших вакцинацию против COVID-19. Исключение составляют имеющие постоянные медицинские противопоказания и переболевшие COVID-19 в течение последних трёх месяцев.

Также вводится обязательное ПЦР-тестирование (один раз в семь дней) для невакцинированных работников сферы услуг, если хотят присутствовать на рабочем месте.

Постановление затрагивает следующие объекты:

объекты по оказанию услуг населению (ЦОНы, отделения «Казпочты», банки второго уровня, объекты финансового рынка, страховые компании, агентства по недвижимости, рекламные агентства, обменные пункты, ломбарды, салоны красоты, парикмахерские, химчистки, прачечные, фитнес, спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры, СПА и массажные салоны/центры/кабинеты, бани, сауны, бассейны, пляжи, типографические услуги, швейные ателье, фотосалоны, обувные мастерские, цветочные магазины сервис по ремонту обуви, одежды, ремонту оргтехники, объекты по оказанию услуг нотариуса, бухгалтера и консалтинга, маникюра и педикюра, косметологических услуг, иные объекты);

объекты оптовой и розничной торговли (хранения) продукции и товаров народного потребления, в том числе рынки, торговые дома, торговые сети, ТРЦ, магазины, минимаркеты, супермаркеты, гипермаркеты;

объекты культуры и досуга (музеи, музеи-заповедники, библиотеки, концертные организации, филармонии, театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, галереи, выставки, цирки и другие культурно-досуговые организации);

объекты в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, хостелы, мотели, общежития, кемпинги и другие);

организации, осуществляющих пассажирские перевозки, аэропортов, железнодорожных, автомобильных и водных вокзалов, речных и морских портов, автостанций/автопереходов, пунктов обслуживания пассажиров;

организаций образования и воспитания, в том числе образовательных развивающих и коррекционных центров (для взрослых и детей), учебно-производственных комбинатов и других внешкольных организаций;

объектов санаторно-курортного и оздоровительного назначения (санатории, дома/базы/зоны отдыха, профилактории, детские оздоровительные лагеря (пришкольные, загородные), туристские базы и другие);

объектов общественного питания, в том числе размещенных в организованных коллективах, а также осуществляющих доставку еды; стрит-фудов;

медико-социальных объектов всех типов (дома престарелых, инвалидов, дома ребенка и другие);

организаций здравоохранения, в том числе лабораторий;

аптеки;

объектов жизнеобеспечения и коммунального хозяйства (организации водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, по уборке территорий и вывозу отходов, по дезобработке помещений и территорий, аварийно-спасательные службы, КСК и ОСИ и другие);

организаций, оказывающих услуги экскурсионной деятельности;

объектов досуга, развлекательных игровых объектов (компьютерные клубы, бильярдные залы, боулинги, развлекательные центры/парки, аттракционы, аквапарки, караоке, лотерейные клубы и иных пункты/точки по реализации лотерейных билетов и другие);

объектов связи и телекоммуникаций.

