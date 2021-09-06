Наткнулась в сети на рецепт котлет из индейки, и очень удивилась. Никогда бы не подумала, что можно приготовить такой фарш для котлет, но решила попробовать и не пожалела. Такие необычные котлеты из индейки я еще ни разу не пробовала. А готовится всё просто-просто А необычное в этих котлетах, это яблоко! Итак, что же нужно для котлет:
  • фарш из индейки – 500 г,
  • яблоко – 2 шт.,
  • яйцо – 1 шт.,
  • чеснок – 1 зубчик,
  • мука – 3 ст. л,
  • соль и перец – по вкусу
  • масло – для жарки

Приготовление:

В фарш из индейки добавьте мелко натертые яблоки, яйцо, соль с перцем и выдавите чеснок или же натрите также как и яблоко. Все тщательно перемешайте. Сформируйте котлеты и, обваляв предварительно в муке, обжаривайте на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом. Первую сторону жарьте 5 минут, вторую же 10, при этом уменьшив огонь и накрыв крышкой. Как видите всё просто-раз и готово! К таким котлетам замечательно подходит соус из несладкого йогурта смешанного с солью и укропом. Приятного аппетита!