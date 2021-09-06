фарш из индейки – 500 г,

яблоко – 2 шт.,

яйцо – 1 шт.,

чеснок – 1 зубчик,

мука – 3 ст. л,

соль и перец – по вкусу

масло – для жарки

Приготовление:

Итак, что же нужно для котлет:В фарш из индейки добавьте мелко натертые яблоки, яйцо, соль с перцем и выдавите чеснок или же натрите также как и яблоко. Все тщательно перемешайте. Сформируйте котлеты и, обваляв предварительно в муке, обжаривайте на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом. Первую сторону жарьте 5 минут, вторую же 10, при этом уменьшив огонь и накрыв крышкой. Как видите всё просто-раз и готово!Приятного аппетита!