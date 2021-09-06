На момент пожара посетителей в ресторане не было, передаёт корреспондент «Мой ГОРОД».Скриншот с видео
Информация о пожаре поступила в «101» пятого сентября 17:26. Огнём был охвачен «МузТау» в селе Кыргауылды.
Пожар локализован в 18:13 и ликвидирован в 19:09. Площадь горения составила 500 квадратных метров и при общей площади в 1 320 квадратных метров.
- Жертв и пострадавших нет. На момент пожара посетителей в ресторане не было. В ликвидации пожара были задействованы сотрудники ДЧС Алматы и ДЧС Алматинской области, - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.
Причина пожара устанавливается.