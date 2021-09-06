Мы вам расскажем, чем и когда подкармливать виноград.

После холодной зимы, хрупкое растение ослабевает и не сможет дать хорошую завязь, а весенний уход не компенсирует нехватку минералов и органики в грунте. Для того, чтобы виноград легко перенес холодную зиму и не вымерз, а на следующий год обрадовал богатым урожаем, нужно начиная с сентября вносить подкормки.С наступлением прохлады, необходимо ускорить процесс созревания лозы. В этом может помочь монофосфат калия. Поэтому в начале сентября 10 грамм средства разведите в десятилитровом ведре воды и опрыскайте виноград.Также в начале сентября необходимо внести органические удобрения для улучшения состава и воздухопроницаемости почвы. Из органики можно взять перепревший навоз, куриный помет, компост. Половину ведра органического удобрения необходимо внести в грунт. Затем следует внести минеральные удобрения, это нужно делать в период с конца октября до середины ноября. Такая подкормка позволит растению комфортно перезимовать и своевременно сформировать новые почки. Возьмите 20 граммов суперфосфата, 10 граммов калийной соли, 1 грамм борной кислоты и 2 грамма сернокислого цинка. Все эти составляющие нужно размешать в ведре воды и полить виноградник. Такое количество минерального удобрения рассчитано на один квадратный метр.