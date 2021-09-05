Если при длительном сидении за компьютером возникает резь в глазах, то причиной этого может быть неотрегулированная яркость монитора. Сделайте яркость минимальной. Затем отойдите от монитора на 5-7 минут, чтобы глаза отвыкли от него. После чего снова сядьте за компьютер и начинайте повышать яркость на 10-20% через каждые 5 секунд. Запомните момент, когда глазам, глядя на экран, будет наиболее комфортно. И продолжите усиливать яркость, пока не достигните максимума. Потом вернитесь к тому уровню, который показался вам более комфортным и заново оцените его. Если такой уровень вас устроит, то остановитесь на нем. Но продолжайте следить за самочувствием.