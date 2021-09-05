По данным РГП "Казгидромет", 6 сентября в Уральске ожидается дождь с грозой. Температура воздуха днем +23 градуса, ночью +10. Кроме того, синоптики прогнозируют усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. Теплая погода без осадков будет в Атырау. Днем 24 градуса тепла, ночью +15. Жаркая погода без осадков ожидается в Актау. Температура воздуха днем составит +30 градусов, ночью +22. В Актобе осадков не ожидается, днем +22 градуса, ночью +12. В Алматы переменная облачность. Днем +34 градуса, ночью +22. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.