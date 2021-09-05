Samsung Galaxy S3 Mini, Trend II, Trend Lite, Core, Ace 2;

LG Optimus F7, F5, L3 II Dual, F7 II, F5 II;

Sony Xperia;

Huawei Ascend Mate, Ascend D2;

Apple iPhone SE, 6S, 6S Plus.

Изменения коснутся более 40 устройств, которые работают как на Android, так и на iOS. По сообщению компании: Это ждет владельцев гаджетов с версией Android 4.0.4 и более ранней, также iOS 9 и более ранней. Вот список этих устройств:Месенджер рекомендует переключаться на другие устройства, с более новой оперативной системой, а чтобы не потерять важную для вас информацию сохранить историю чатов до отключения, которое состоится 1 ноября 2021.