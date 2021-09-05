Мессенджер откажется поддерживать некоторые модели смартфонов с первого числа следующего месяца, а это значит, что миллион пользователей останется без доступа к сообщениям, фото и видеозвонкам. 1 ноября WhatsApp перестаёт работать на миллионах устройств (список) London, UK - July 19, 2018: The buttons of Whatsapp, Messenger, Telegram, Pinterest Twitter, Facetime and other chat apps on the screen of an iPhone. Изменения коснутся более 40 устройств, которые работают как на Android, так и на iOS. По сообщению компании: Это ждет владельцев гаджетов с версией Android 4.0.4 и более ранней, также iOS 9 и более ранней. Вот список этих устройств:
  • Samsung Galaxy S3 Mini, Trend II, Trend Lite, Core, Ace 2;
  • LG Optimus F7, F5, L3 II Dual, F7 II, F5 II;
  • Sony Xperia;
  • Huawei Ascend Mate, Ascend D2;
  • Apple iPhone SE, 6S, 6S Plus.
Месенджер рекомендует переключаться на другие устройства, с более новой оперативной системой, а чтобы не потерять важную для вас информацию сохранить историю чатов до отключения, которое состоится 1 ноября 2021.