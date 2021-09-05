Так как Западно-Казахстанская область граничит с пятью областями России, мы в течение пяти лет активно взаимодействуем и тесно сотрудничаем с казахской диаспорой, проживающей в приграничных областях. В прошлом году такой фестиваль прошел в онлайн формате, были свои плюсы, через платформу ZOOM к нам подсоединились из дальнего зарубежья, из таких городов, как Челябинск, Москва, Екатеринбург и даже из поселка Косагаш республики Алтай. В этом году в условиях пандемии, мы ограничили количество участников, всего к нам приехали 20 гостей из Оренбурга, Самары, Саратова и из города Курган. Все они этнические казахи, проживающие в Российской Федерации. С января этого года они изучали казахский язык в режиме онлайн. Наш преподаватель обучала их 4 раза в неделю, по 1,5 часа в день, несмотря на разные часовые пояса. Их учили, как вести обычный диалог, посещать культурные объекты, обмениваться мнениями на казахском языке. Также научили говорить пожелания и поздравления на родном языке. Параллельно знакомили с культурой казахского народа: одеждой, национальной кухней, - рассказала Баянгуль Семгалиева.

Вчера они прибыли, расположились и теперь готовы к семидневной языковой школе, иными словами это лагерь. В это время у них будет полное погружение в языковую среду, они будут разговаривать только на казахском языке. Также они посетят исторические и культурные памятники архитектуры, расположенные в ЗКО. Побывают в этнокультурных центрах "Саят", "Саба". Будут учиться собирать юрту, готовить национальные блюда, ознакомятся со строением национальных инструментов, в том числе и домбры, - пояснила главный специалист управления по развитию языков ЗКО.

У них очень насыщенная программа. Они будут учиться, как резать барана, шить национальную одежду, своими руками делать сувениры. Потом у каждого из них есть род, они знают названия, поэтому будут изучать свои корни и выяснять каким образом происходило переселение казахского народа. С ними будут беседовать на тему становления казахского ханства. Сейчас они знакомятся с местной молодежью и обмениваются контактами, - сказала Баянгуль Семгалиева.

3 сентября в центре детско-юношеского туризма и экологии «Атамекен» состоялось торжественное открытие международного фестиваль «Аltyn kópir», проводимого в честь 30-летия Независимости Республики Казахстан и в целях укрепления социально-культурных связей с представителями казахской диаспоры, проживающей в Российской Федерации. Главный специалист управления по развитию языков ЗКО Баянгуль Семгалиева рассказала, что есть утвержденная государственная программа по проведению языковой политики в Казахстане на 2020-2025 годы. Согласно этой программе они должны оказывать содействие и помощь казахским диаспорам проживающим за рубежом.Этнические казахи приехали в Уральск, где познакомились воочию с преподавателем казахского языка.Они были рады тому, что даже в карантин смогли пересечь границу.Стоит отметить, что сегодня гости посетили фестиваль языков и народов Казахстана, который проходил с участием акима области Гали Искалиева. Там глава региона вручил им подарки в национальном стиле, дипломы и поощрительные призы за участие в конкурсах.