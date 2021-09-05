205 тысяч мальков осетровых рыб, выращенных на ферме «CASPIAN ROYAL FISH» в селе Томарлы пригорода Атырау, выпущены в Урал. По словам руководителя ведомства Артура Садибекулы, ТОО «CASPIAN ROYAL FISH» работает в рамках госзаказа. Члены комиссии, состоящей из представителей профильных ведомств и управления рыбного хозяйства, подсчитали количество мальков. Затем выпустили их в Урал путем слива воды по специальной трубе. - Такими мерами мы способствуем пополнению осетровых в регионе, - сказал главный рыбовод хозяйства «CASPIAN ROYAL FISH» Ахат Ниматов. - С момента открытия завода в 2014 году здесь выращивают четыре вида ценных видов рыбы. Компания импортирует корм для рыб из Польши. Это связано с тем, что рыба, выращенная в закрытых бассейнах, нуждается в качественном корме. Правда, корм приобретаем в Казахстане, так и в соседней России. Однако качество его оставляет желать лучшего.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.