- Audi ехал по направлению к городу, Nissan в противоположенную сторону. Предположительно «Ауди» подрезала «Приора» и он во избежание столкновения выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Nissan. В аварии пострадали три человека и погиб водитель Nissan. Убедительно просим водителей не нарушать ПДД, - сказал командир взвода батальона патрульной полиции Ерлан Орынбасаров.

- Пострадавшие мужчины 33 и 34 лет. У них диагностировано закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, переломы, - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО. - мужчина 35 ле. Скончался до приезда скорой помощи.

Авария произошла сегодня, 5 сентября, возле моста по улице Жангир хана. Лоб в лоб столкнулись автомобили Audi и Nissan.В управлении здравоохранения рассказали, что на месте аварии скончался 35-летний мужчина.На месте происшествия работают полицейские. Другие подробности выясняются.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.