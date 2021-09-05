Минздрав закупил российский препарат «Гриппол+», передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Напомним, кампания массовой добровольной вакцинации против гриппа должна начаться в сентябре-октябре. Ранее главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин сообщил, что город закупит 180 тысяч доз вакцины против гриппа, но вот какой - было неизвестно.

Третьего сентября в ходе брифинга в РСК Бекшин сообщил, что прививать горожан будут российским препаратором.

- Пока известно, что конкурс произошёл, это будет «Гриппол+». По другим вакцинам нет сведений, частные медицинские организации будут закупать другие. «Гриппол+» себя хорошо зарекомендовал, и в течение нескольких лет он используется в Казахстане. Мы имеем хорошие результаты, у нас почти два года грипп не регистрируется, - сказал Бекшин.

В частных пунктах вакцинации обычно жителям предлагают эту же российскую вакцину, а также голландскую «Инфлювак» - трёх и четырёх валентные.

- Чем больше штаммов заложено, тем лучше эффективность вакцины. Есть и «Гриппол» и «Инфлюфак» трёх и четырёх валентные. Чем выше валентность, тем выше эффективность. Все эти вакцины зарегистрированы и высоко эффективны, - сказал Бекшин.

лицам по эпидемиологическим показаниям;

лицам с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

беременным во втором или третьем триместре;

получателям услуг медико-социальных учреждений;

медицинским работникам государственных учреждений;

детям организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, домов ребенка;

детям, подлежащих наблюдению в медорганизациях;

часто болеющим детям старше шести месяцев.

Из года в год бесплатная вакцинация доступна следующим категориям граждан: