Как проинформировали в пресс-службе Бурлинской районной больницы, с марта и на начало сентября 1 компонент получили 15282 человека, в числе которых 1937 учителей, 2130 лиц с хроническими заболеваниями, 475 госслужащих, 513 медработников, 516 студентов, 209 представителей правоохранительных органов. 2 компонент получили 11767 человек (1498 учителей, 424 медработников, 345 госслужащих, 759 лиц с хроническими заболеваниями, 175 представителей правоохранительных органов, 319 студентов). В пресс-службе также сообщили, что помимо районной больницы вакцину получают в таких медучреждениях Аксая, как «Медикер» и «Интертич». Всего на 2 сентября 2021 года в Бурлинском районе прививку от коронавирусной инфекции получили 17335 человек. К слову, в настоящее время в районе в наличии имеется вакцина российского производства «Спутник V» и китайская «Vero Cell». Между тем, по сообщению управления санитарно-эпидемиологического контроля Бурлинского района, опубликованного на официальной странице в Facebook, за последнюю неделю в районе выявлено 133 заболевших коронавирусной инфекцией, из которых 90 – с симптомами. Всего же с начала года в Бурлинском районе КВИ заболело свыше 3700 человек, из которых 2228 с симптомами. Большая часть заболевших пришлась на работающих граждан. Зарегистрировано свыше 50 летальных случаев.