Возможно дело в том, что мозг просто устал от избытка лишней информации и хочет отдохнуть. Мы вам расскажем, что поможет вернуть активную мозговую деятельность и улучшить память. Как выяснилось, приправа, которая делает невероятно вкусными и изысканными мясные блюда очень хорошо помогает с проблемами со здоровьем. Речь идет о розмарине. С помощью него можно улучшить мозговое кровообращение и наладить работу сердца. Также трава напрямую влияет на работу мозга, так как увеличивает приток крови к голове. В ней содержатся соединения, которые обеспечивают хорошую память. Также розмарин рекомендуется употреблять при воспалительных процессах в организме, при различных заболеваниях суставов и дыхательных путей.Если каплю эфирного масла розмарина добавлять в крема или маски, таким образом можно омолодить клетки кожи, восстановить ее эластичность, улучшить цвет лица. Еще приправа обладает расслабляющим эффектом, стабилизирует гормоны стресса и поднимает настроение. Чтобы с помощью розмарина вернуть активную мозговую деятельность и память, необходимо одну чайную ложку травы залить двумя стаканами кипятка. Смесь отправить в термос и настоять около получаса. Затем принимать по три столовые ложки напитка перед едой три раза в день.Вся предоставленная информация носит ознакомительный характер и не может быть использована без обязательной консультации с врачом!