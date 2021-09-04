Как открыть консервную банку, если под рукой нет консервного ключа? Вам поможет обычная ложка. Не знаете как открыть банку без консервного ножа? Благодаря этому способу консервы сможет открыть любой Можно, конечно, воспользоваться ножом, но если вы никогда им не открывали консервы, то очень велик шанс пораниться. Поэтому лучше воспользоваться стальной ложкой, это не займет много времени и сил.

Как же открыть консервную банку ложкой: подробная инструкция

Берете ложку в руку, ударным хватом, так чтобы черпало было наполовину в ладони. Затем ставите конец ложки на край банки и начинаете двигать рукой вперед и назад. С помощью таких движений вы проделаете дыру в банке. После чего, воткнув ложку глубже, вы сможете вскрыть банку как консервным ключом. Наглядную инструкцию вы можете увидеть на фотографии.