Как же открыть консервную банку ложкой: подробная инструкция

Можно, конечно, воспользоваться ножом, но если вы никогда им не открывали консервы, то очень велик шанс пораниться. Поэтому лучше воспользоваться стальной ложкой, это не займет много времени и сил.Берете ложку в руку, ударным хватом, так чтобы черпало было наполовину в ладони. Затем ставите конец ложки на край банки и начинаете двигать рукой вперед и назад. С помощью таких движений вы проделаете дыру в банке. После чего, воткнув ложку глубже, вы сможете вскрыть банку как консервным ключом.