Бронзовое изваяние, высотой 58 метров, легендарного китайского воеводы Гуань Юя, установлено в Цзинчжоу. 5 лет назад на эту гигантскую скульптуру было потрачено более 26 млн долларов. Ее возвели на крыше музея, площадью 8 тысяч квадратных метром. Хотели привлечь туристов и попасть в Книгу рекордов Гиннеса, как самая громадная статуя генерала. Но это не вызвало восторга ни местных жителей, ни центрального правительства. Возмущенные жители считают, что Гуань Юй, хоть и покрытый позолотой, портит весь облик города, просто «бельмо на глазу», а Пекинское правительство и вовсе назвало это безрассудной тратой средств.Теперь госгруппа, отвечающая за инвестиции и развитие туризма Цзинчжоу, являющаяся владельцем этого «произведения искусства», потратит ошеломляющую сумму в 24 миллиона долларов на перенос памятника. В планах, перенести гигантское изваяние в Дяньцзянтае - это на 8 километров дальше от прежнего места. Чем же прославился этот воевода? Родился в конце II, жил в ІІІ веке стал генералом и участвовал в крупнейших битвах. С его именем связано много легенд, в которых говорится о его сверхъестественных способностях. Также он является идеалом благородства - Робин Гуд "по-восточному".