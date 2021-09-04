В последних числах июля взломали популярный британский веб-сайт GunTrader, где находилась вся информация о покупках и продажах огнестрельного оружия за последние 5 лет в Великобритании. Теперь все персональные данные: имя, домашний адрес, почтовый индекс, номер телефона, адрес электронной почты и IP-адрес всех владельцев включены в CSV-файл, размещенный на Google Диске, вместе с точными географическими координатами – сообщает The Register. Также имеются снимки снятые спутником, где легко увидеть масштабы имеющегося у народа огнестрела.Утечка информации расследуется Британским Национальным агентством по борьбе с преступностью. В свою очередь владельцы арсенала бьют тревогу, что начнется, если данные попадут в руки преступников, и те решатся на ограбления их домов, с целью захвата оружейного запаса.