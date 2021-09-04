По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, 2 сентября в 23:45 неизвестное лицо, находясь по ул. С. Тюленина, нанес ножевые ранения гражданину 1989 года рождения, который от полученных ран скончался до приезда скорой помощи». - В настоящее время ведутся оперативно-розыскные мероприятия. Другие подробности в интересах следствия не разглашаются, - отметили в полиции. Несмотря на то, что в полиции сообщили, что преступление совершило неизвестное лицо, вместе с информацией об убийстве они распространяют и ориентировку о розыске подозреваемого.