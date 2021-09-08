В строительской компании отметили, что автор вирусного видео не специалист, чтобы комментировать ремонт, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Скриншот с видео

Ролик с ремонтом балыкшинского моста распространился в сети. На кадрах видно, как дорожные рабочие заливают трещины в полотне чёрной жидкостью из чайника.

В подрядной компании ТОО «АИС-Атырауинжстрой», которая занимается ремонтом моста, сообщили, что обследование перехода показало - три из четырёх деформационных швов были полностью разрушены, нужна была их немедленная замена.

- Автор видео не специалист и не видит разницы между капитальным и средним ремонтом. Именно потому, что в плане трёхлетнего развития города заложен капитальный ремонт (реконструкция) моста Жумыскер – Балыкши, заказчик работ (городской отдел ЖКХ) сжал техническое задание до остро необходимых на данный момент задач: смены деформационных швов моста и ямочного ремонта покрытия. Эти факторы несли риск повреждений для автомобилей и как следствие — риск ДТП. Для этой работы были выделены сжатые сроки - пять рабочих недель, чтобы минимизировать неудобства для жителей этого района, - пояснили с компании.

Два шва из трёх заменены и забетонированы, защитная бетонная конструкция в опалубке требует до 14 календарных дней на стабилизацию. Пока идёт процесс набора прочности бетона, движение любого транспорта по швам ограничено. Вместе с тем идут сварочные работы на каркасных арматурах, фрезерование повреждённых поверхностей дорожного полотна, тротуаров и мостовых подходов со стороны Балыкши и Жумыскер, а также кабельная разводка наружного освещения на подходах к мосту, очищение, продувка трещин и заполнение мастикой.

- Объём работ конкретно по заливке трещин на мосту незначительный и не требует спецоборудования. Жизнеспособность разогретой до 120-140 градусов битумной мастики — до четырёх часов, применяется для герметизации трещин, чтобы защитить их от дальнейшего расширения. Традиционно при ручной заделке неглубоких трещин покрытия применяются любые ёмкости из металла с узким горлышком, допускается применение леек, конусов и чайников. Специализированные компании, занимающиеся содержанием дорог и, соответственно, выполняющие большие объёмы работ, имеют в своём распоряжении специальное оборудование. Но в данном случае заделка трещин явилась дополнительной опцией для увеличения срока службы покрытия до её полной замены и спецоборудования не требует, - разъяснили в «АИС — Атырауинжстрой».

Напомним, мост закрыт на средний ремонт с 13 августа.