- Это теплица четвёртого поколения. Огурцы и томаты будут выращиваться на гидропонике. Мы планируем выращивать до семи тысяч тонн овощей в год. Есть планы по реализации продукции по республике и соседним областям России, - отметил директор тепличного комплекса Мурат Ибрагимов.

- Развитие тепличных комплексов в Казахстане позволяет снизить цены на местную овощную продукцию. Инвестиции в аграрную сферу имеют мультипликативный эффект. Они способствуют увеличению занятости населения и улучшают конкурентоспособность местной продукции, - отметил руководитель служба маркетинга АО «Аграрная кредитная корпорация» Мурат Ибрагимов.

Первый урожай аграрии планируют выпустить на местный рынок уже в октябре 2021 года. Тепличный комплекс ТОО World Green Company возле посёлка Новенький района Байтерек начали строить в декабре 2019 года. В компании сообщили, что они инвестировали в проект 15% собственных средств, 85% суммы было взято в виде льготного кредита через Аграрную кредитную корпорацию. Стоимость комплекса оценивается в 8,9 миллиардов тенге. Коммуникации были подведены за счёт областного бюджета по программе «Дорожная карта бизнеса- 2025».В комплекс входят две большие теплицы площадью в 5 и 5,6 гектаров. Есть и посадочная теплица, где выращивают рассаду огурцов и помидоров. Затем их пересаживают в специальные ёмкости, где вместо грунта использована гидропоника. Питание растения получают из раствора, окружающего корни. В условиях гидропоники практически отпадает борьба с сорняками.Отметим, что выращиванием овощей займутся около 170 местных жителей. Им обещают среднюю заработную плату не ниже 150 тысяч тенге в месяц.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.