Стражи порядка вернут беглянку домой, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что стражи порядка установили девочку 2005 года рождения, которая ушла из дома после ссоры с родителями.

- Девочка прибыла в Уральск автостопом с Темиртау Карагандинской области. Сотрудники полиции связались с коллегами с Темиртау, которые пояснили, что несовершеннолетняя беглянка действительно ушла из дома примерно неделю назад и в настоящее время находится в розыске. Также сообщили родителям, что их ребёнок нашлась и находится в целости и невредимости в областном центре для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, - рассказали в пресс-службе ведомства.

При содействии правоохранителей несовершеннолетнюю вернут домой родителям.

