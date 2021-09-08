В Уральске синоптики прогнозируют ветреную и облачную погоду. В дневное время температура воздуха составит +20..+22, ночью похолодает до +11..+13. Ветер западный и юго-западный до 50 километров в час.

В Атырау - переменная облачность. Днём ожидается +21..+23 градусов, ночью - +11..+13 градусов. Ветер западный до 40 километров в час.

В Актобе ожидается переменная облачность. Днём воздух прогреется до +19..+21 градусов. Ночью похолодает до +11..+13 градусов. Ветер юго-западный до 30 километров в час.

В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +21..+23 градусов, ночью опустятся до +9..+11 градусов. Ветер северо-восточный до 25 километров в час.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на юго-западе, северо-западе, севере, востоке, в центре, в горных и предгорных районах юго-востока страны пройдут дожди с грозами, на востоке – сильный дождь. Лишь на юге и западе Казахстана под влиянием отрога обширного антициклона ожидается погода без осадков. На востоке, северо-западе, севере, в центре, на юге и юго-востоке республики ожидается усиление ветра. На севере, северо-западе и в центре – туман, на востоке и в горных районах юго-востока страны – град.

