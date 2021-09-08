Чистоплотные хозяюшки то и дело начищают свою кухонную утварь всеми возможными средствами, но бывает, что после этого вам кажется, вы испортили любимую сковородку. Вот что нужно сделать, чтобы к сковородке не прилипала еда Прилипание и пригорание еды во время готовки – это всегда неприятно. Собираешься приготовить красивое и изысканное блюдо, но ничего не получается. Портится внешний вид еды, а вместе с ним и настроение хозяйки.

Мы вам расскажем, как реанимировать сковороду, чтобы она прослужила вам еще долгие годы.

Чистую высушенную сковородку накаливаем и жарим в ней соль без масла. Через некоторое время соль начнет темнеть и это нормально. Спустя 30-40 минут снимаем сковородку с плиты. Затем подсолнечным маслом смачиваем ватный диск и протираем им всю сковородку изнутри и снаружи. Оставляем на ночь. Утром споласкиваем. Все, больше еда не будет пригорать к сковородке! Если эта сковородка с антипригарным покрытием, то выполнять такие действия с ней не нужно, все равно не поможет. После появления микротрещинок в защитном слое, к посуде прилипает вся еда, это означает, что срок использования посуды истек.